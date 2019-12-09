Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

Администрация одной из школ в Татарстане устроила корпоративный выезд в Объединённые Арабские Эмираты на средства, собранные с родителей учащихся. Об этом сообщил прокурор республики Илдус Нафиков.

По его словам, члены администрации ряда школ начисляли себе премии за счёт сбора средств с родителей учеников.

«За счёт таких накоплений руководители ряда учреждений оплачивали себе мобильную связь, умудрились даже организовать корпоративные выезды в ОАЭ», — приводит его слова «Татар-информ».

При этом мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что поездка была проведена по итогам международной олимпиады и согласована с управлением образования исполкома столицы Татарстана. Он уточнил, что это были средства и учителей, и родительского комитета.

В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что, по его мнению, такой подход является «не совсем правильным».

«Если люди едут, они должны ехать за свой счёт», — отметил он.

Ранее «Реальное время» передавало, что Минниханов провёл встречу с послом Таиланда в России Тханатипом Упатисингом.