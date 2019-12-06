Президент Татарстана провёл встречу с послом Таиланда в России
- РИА Новости
В рамках встречи дипломат королевства предложил Минниханову представлять республику в Азиатском регионе. Он также отметил, что Татарстан и Таиланд могут нарастить объём товарооборота, который по итогам 2018 года составил $60 млн.
«Это минимум, и я уверен, что мы можем сделать гораздо больше», — заявил Тханатип Упатисинг.
В свою очередь, Минниханов отметил, что татарстанские компании могут нарастить сотрудничество с Таиландом в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним.
Ранее Inkazan.ru сообщала, что Минниханов провёл встречу с новым генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом.