Катер «Комета» могут запустить по маршруту Феодосия — Ялта в 2020 году
- РИА Новости
«В этом году мы уже планировали открыть маршрут Феодосия — Ялта, но пока по техническим причинам отложили вопрос до следующего года. После этого в планах запуск маршрута Феодосия — Севастополь», — сказал глава городской администрации Сергей Бовтуненко.
По его словам, при удачном стечении обстоятельств наладят и сообщение с Анапой.
Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» сообщала, что судно «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.