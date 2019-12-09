Катер «Комета» могут запустить по маршруту Феодосия — Ялта в 2020 году

Короткая ссылка
Катер «Комета» намерены запустить по маршруту Феодосия — Ялта летом 2020 года, сообщает РИА Новости Крым.
Катер «Комета» могут запустить по маршруту Феодосия — Ялта в 2020 году
  • РИА Новости

«В этом году мы уже планировали открыть маршрут Феодосия — Ялта, но пока по техническим причинам отложили вопрос до следующего года. После этого в планах запуск маршрута Феодосия — Севастополь», — сказал глава городской администрации Сергей Бовтуненко.

По его словам, при удачном стечении обстоятельств наладят и сообщение с Анапой.

Ранее онлайн-газета «Новый Севастополь» сообщала, что судно «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить