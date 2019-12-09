Мэр Оренбурга ушёл в отставку

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Мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин ушёл в отставку по собственному желанию.
Мэр Оренбурга ушёл в отставку
  • © Правительство Оренбургской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

«Сегодня Дмитрий Кулагин написал заявление об увольнении с должности, исполнять его обязанности будет его заместитель», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, Кулагин был избран главой администрации Оренбурга депутатами горсовета 20 декабря 2018 года. На этой должности он сменил Евгения Арапова, который был задержан за несколько эпизодов взяточничества.

Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.

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