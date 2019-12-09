Роскачество утвердило первые национальные стандарты зелёной продукции

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Роскачество утвердило список первых шести национальных стандартов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сообщает kp.ru со ссылкой на сайт организации.
Роскачество утвердило первые национальные стандарты зелёной продукции
  • РИА Новости

Документ затрагивает производство, транспортировку, требования к минеральным удобрениям и к хранению зелёных товаров.

Как напомнили в Роскачестве, продолжается реализация плана по разработке нацстандартов на сельхозпродукцию. Он выполняется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о создании отечественных защищённых брендов.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Роскачество предложило ограничить использование маркировки «эко» и «био».

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