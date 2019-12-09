Роскачество утвердило первые национальные стандарты зелёной продукции
- РИА Новости
Документ затрагивает производство, транспортировку, требования к минеральным удобрениям и к хранению зелёных товаров.
Как напомнили в Роскачестве, продолжается реализация плана по разработке нацстандартов на сельхозпродукцию. Он выполняется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о создании отечественных защищённых брендов.
Ранее, как сообщала газета «Известия», Роскачество предложило ограничить использование маркировки «эко» и «био».