В Симферополе возбудили дело из-за незаконной вырубки деревьев

В Симферополе возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев на улице Ракетной, сообщает kp.ru.

Как заявили в пресс-службе регионального управления МВД, о случившемся рассказали местные жители.

Ущерб бюджету муниципального образования оценивается более чем в 50 тыс. рублей.

Дело возбудили по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесённых к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в крупном размере».

Нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее, как передавал портал progorod43, в Россельхознадзоре рассказали о незаконном вывозе хвойной древесины в регионах.