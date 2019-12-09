В Симферополе возбудили дело из-за незаконной вырубки деревьев

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В Симферополе возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев на улице Ракетной, сообщает kp.ru.
В Симферополе возбудили дело из-за незаконной вырубки деревьев
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе регионального управления МВД, о случившемся рассказали местные жители.

Ущерб бюджету муниципального образования оценивается более чем в 50 тыс. рублей.

Дело возбудили по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесённых к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в крупном размере».

Нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей.

Ранее, как передавал портал progorod43, в Россельхознадзоре рассказали о незаконном вывозе хвойной древесины в регионах.

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