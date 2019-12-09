В Госдуме прокомментировали возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала возможный запрет взыскивать долги с пенсий россиян.

«С одной стороны, это правильная инициатива, потому что у пенсионеров, для которых пенсия является единственным источником дохода, должен оставаться даже не прожиточный, а социальный минимум, который можно потратить на приобретение товаров и услуг первой необходимости», — заявила депутат.

По её словам, если долги большие, то после их погашения человеку не остаётся средств для нормального существования.

С другой стороны, считает Бессараб, если совсем запретить удержание задолженностей с пенсий граждан, для которых это единственный источник дохода, то банки могут отказаться выдавать кредиты данной категории населения.

«На мой взгляд, это было бы справедливо, если бы разрешили удерживать ту часть пенсии, которая больше прожиточного минимума, а сам прожиточный минимум оставляли неприкосновенным для взыскания долгов. Тогда бы пенсионеры не лишились возможности брать кредиты», — пояснила она.

Со своей стороны, член Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с Inforeactor поддержал инициативу.

«Это правильно. Мелкие кредиты пенсионерам банки дают достаточно легко. На приобретение бытовой техники — сгорел холодильник, телевизор, телефон, что-то по мелочи. Если никаких других долгов нет, с учётом льгот по коммунальным расходам, каких-то других льгот», — сказал он.

Как отметил сенатор, серьёзных кредитов пенсионеры, как правило, не имеют.

Ранее сообщалось, что российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в комиссию правительства документы, которые позволят не взыскивать долги с пенсий россиян.