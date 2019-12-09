Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

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Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
  • РИА Новости

Так, Елизавета Лукьянова получила полтора года колонии условно, Алексей Маханьков — два, Алексей Гришин и Михаил Фартушняк — по три.

Как полагает следствие, полицейские нарушили требования конвоирования, допустив одновременное перемещение пяти подсудимых из зала заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров.

1 августа 2017 года пятеро подсудимых напали в Мособлсуде на конвоировавших их сотрудников полиции. В результате перестрелки четверо нападавших получили смертельные ранения, также были ранены росгвардеец и двое полицейских.

9 сентября 2019 года Верховный суд России оставил в силе пожизненные сроки для четырёх участников банды за разбои и убийства на подмосковных дорогах. 

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