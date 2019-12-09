Новобранцы Семёновского полка приняли присягу
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«Это знаменательный для вас день. За время службы вы поймёте, что значит настоящая мужская дружба», — заявил на церемонии командир полка, полковник Сергей Потапов.
Он подчеркнул, что службой в Семёновском полку следует гордиться, ведь солдатам предстоит охранять стратегические военные объекты, включая Министерство обороны России.
Ранее телеканал «360» сообщал, что военный комиссар Московской области Алексей Астахов рассказал о ходе осеннего призыва.