Новобранцы Семёновского полка приняли присягу

Почти 500 новобранцев Семёновского стрелкового полка приняли присягу в Зале славы Музея Победы на Поклонной горе, сообщает НСН.

«Это знаменательный для вас день. За время службы вы поймёте, что значит настоящая мужская дружба», — заявил на церемонии командир полка, полковник Сергей Потапов.

Он подчеркнул, что службой в Семёновском полку следует гордиться, ведь солдатам предстоит охранять стратегические военные объекты, включая Министерство обороны России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что военный комиссар Московской области Алексей Астахов рассказал о ходе осеннего призыва.