Затраты на новогодние корпоративы увеличат 28% российских компаний

Затраты на новогодние корпоративы планируют увеличить 28% российских компаний. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на результаты опроса, проведённого порталом Superjob.ru.

34% работодателей намерены оставить расходы на прошлогоднем уровне. 7% компаний снизят затраты на эти мероприятия. При этом отмечается, что остальные компании не смогли точно ответить о планируемых расходах на новогодний корпоратив.

Согласно опросу, 40% компаний будут устраивать новогодний корпоратив в ресторане. 17% работодателей организуют для своих сотрудников праздник в офисе, 3% компаний вывезут работников за город.

Необычный вариант проведения новогоднего корпоратива (поездка за границу, спортивное мероприятие) намерены предложить 2% работодателей.

Также исследование показало, что новогодний корпоратив намерены провести 62% российских компаний, в конце прошлого года этот показатель составил 77%.

Опрос проводился с 20 ноября по 6 декабря 2019 года в 219 населённых пунктах, во всех федеральных округах России. В нём приняли участие 700 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу.

В октябре представитель исполнительной дирекции Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалёв в беседе с ФАН заявил, что компании стали чаще отказываться от традиционных новогодних корпоративов.