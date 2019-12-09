Эксперт рассказал о возможном дефиците пилотов в российских авиакомпаниях
- РИА Новости
«Уже в 2021—2023 годах мы столкнёмся с негативной тенденцией по нехватке лётного состава», — отметил он.
По его словам, намечающийся кадровый голод связан с уходом на пенсию большинства пилотов в возрасте. Чтобы его ликвидировать, лётным училищам необходимо увеличивать набор на 20—30 человек ежегодно, освобождать выпускников лётных училищ от службы в армии, а также эффективнее использовать кадровый резерв возрастных пилотов и поднять зарплаты инструкторам в учебных заведениях.
Бойчук подчеркнул, что предложения профсоюза поддерживают в Минтрансе и Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации).
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor оценил достижения российской армейской авиации.