Эксперт рассказал о возможном дефиците пилотов в российских авиакомпаниях

Глава Профсоюза лётного состава России Мирослав Бойчук в беседе с «Известиями» рассказал, что российские авиакомпании в ближайшие десять лет рискуют столкнуться с нехваткой пилотов.

«Уже в 2021—2023 годах мы столкнёмся с негативной тенденцией по нехватке лётного состава», — отметил он.

По его словам, намечающийся кадровый голод связан с уходом на пенсию большинства пилотов в возрасте. Чтобы его ликвидировать, лётным училищам необходимо увеличивать набор на 20—30 человек ежегодно, освобождать выпускников лётных училищ от службы в армии, а также эффективнее использовать кадровый резерв возрастных пилотов и поднять зарплаты инструкторам в учебных заведениях.

Бойчук подчеркнул, что предложения профсоюза поддерживают в Минтрансе и Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации).

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor оценил достижения российской армейской авиации.