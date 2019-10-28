В Госдуме оценили достижения российской армейской авиации

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor оценил достижения российской армейской авиации.
В Госдуме оценили достижения российской армейской авиации
  • РИА Новости

«Это достигнуто благодаря инженерам и конструкторам, которые работают на благо страны. Объединения создают различные авиатехнические конструкции и являются мозговыми центрами», — заявил он.

По его словам, важную роль сыграла и преемственность побед.

Как отметил Швыткин, различные конструкторские бюро с советских времён развивают авиатехнику и совершенствуют её.

«Один из главных вопросов, касающийся модернизации армейской авиации и оснащения вооружённых сил, успешно курирует министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Всё вместе это делает армейскую авиацию России одной из мощнейших в мире», — добавил депутат.

Ранее заслуженный военный лётчик России кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о российских истребителях шестого поколения.

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