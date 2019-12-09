Пилот Дамир Юсупов рассказал о первом полёте после аварийной посадки в Жуковском

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Пилот компании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов в беседе с «Известиями» рассказал о первом полёте после аварийной посадки самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский.
Пилот Дамир Юсупов рассказал о первом полёте после аварийной посадки в Жуковском
  • © РИА Новости

«После этого происшествия я хотел как можно быстрее выполнить нормальный штатный полёт, чтобы волнение ушло в сторону. Совершил его через месяц. Волновался, конечно, а когда зашёл в кабину, возникло такое чувство, будто перерыва и не было — сразу всё вспомнил. Меня поддерживали мои коллеги, инструкторы», — признался Юсупов.

Он также добавил, что совместных полётов со вторым пилотом Георгием Мурзиным после происшествия пока не совершал.

15 августа самолёт А321, следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский из-за отказа обоих двигателей. 

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина

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