Пилот Дамир Юсупов рассказал о первом полёте после аварийной посадки в Жуковском

Пилот компании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов в беседе с «Известиями» рассказал о первом полёте после аварийной посадки самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский.

«После этого происшествия я хотел как можно быстрее выполнить нормальный штатный полёт, чтобы волнение ушло в сторону. Совершил его через месяц. Волновался, конечно, а когда зашёл в кабину, возникло такое чувство, будто перерыва и не было — сразу всё вспомнил. Меня поддерживали мои коллеги, инструкторы», — признался Юсупов.

Он также добавил, что совместных полётов со вторым пилотом Георгием Мурзиным после происшествия пока не совершал.

15 августа самолёт А321, следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский из-за отказа обоих двигателей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.