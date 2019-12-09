Проезд на МЦД с 9 декабря станет платным

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Плата за проезд начнёт взиматься на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 9 декабря.

«С 9 декабря завершается период бесплатного проезда. Мы запустили финальное полномасштабное тестирование, чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Пассажиры смогут оплачивать поездки на МЦД с помощью карты «Тройка», а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. 

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на 19 станциях столичного метро сократился после запуска Московских центральных диаметров (МЦД).

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