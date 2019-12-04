В Москве рассказали о разгрузке 19 станций метро после запуска МЦД

Пассажиропоток на 19 станциях столичного метро сократился после запуска Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает сайт «Москва 24».

«За первые 11 дней работы МЦД до 12% снизился пассажиропоток 19 станций метро», — уточняется на сайте мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что часть пассажиров переезжает дальше первых пересадочных станций, а это в значительной степени разгружает подземку.

Ранее Newinform сообщал, что свыше 3 млн граждан воспользовались МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» в первую неделю работы диаметров.