В Москве рассказали о разгрузке 19 станций метро после запуска МЦД
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«За первые 11 дней работы МЦД до 12% снизился пассажиропоток 19 станций метро», — уточняется на сайте мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что часть пассажиров переезжает дальше первых пересадочных станций, а это в значительной степени разгружает подземку.
Ранее Newinform сообщал, что свыше 3 млн граждан воспользовались МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» в первую неделю работы диаметров.