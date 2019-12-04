В Москве рассказали о разгрузке 19 станций метро после запуска МЦД

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Пассажиропоток на 19 станциях столичного метро сократился после запуска Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает сайт «Москва 24».
В Москве рассказали о разгрузке 19 станций метро после запуска МЦД
  • ©mos.ru

«За первые 11 дней работы МЦД до 12% снизился пассажиропоток 19 станций метро», — уточняется на сайте мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что часть пассажиров переезжает дальше первых пересадочных станций, а это в значительной степени разгружает подземку.

Ранее Newinform сообщал, что свыше 3 млн граждан воспользовались МЦД-1 «Белорусско-Савёловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» в первую неделю работы диаметров.

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