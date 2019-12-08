В Норвежском море корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм

Короткая ссылка
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога» ВМФ России, которые выполняют задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм.
В Норвежском море корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Скорость ветра в районе плавания кораблей в порывах превышает 20 м/с», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что корабли направляются в Северное море, их экипажи выполнили мероприятия при плавании в штормовых условиях, проверили надёжность крепления материальной части, оборудования и грузов.

Отмечается, что «приняты меры по исключению нахождения личного состава на верхней палубе».

«Военнослужащие, несущие вахту на сигнальных мостиках и других открытых площадках, обеспечены тёплым и непромокаемым обмундированием и средствами спасения на воде», — рассказали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что их спасательный буксир помог катеру с рыбаками, который терпел бедствие в Японском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить