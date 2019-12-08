В Норвежском море корабли Северного флота попали в пятибалльный шторм

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога» ВМФ России, которые выполняют задачи по плану похода в Норвежском море, попали в пятибалльный шторм.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Скорость ветра в районе плавания кораблей в порывах превышает 20 м/с», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что корабли направляются в Северное море, их экипажи выполнили мероприятия при плавании в штормовых условиях, проверили надёжность крепления материальной части, оборудования и грузов.

Отмечается, что «приняты меры по исключению нахождения личного состава на верхней палубе».

«Военнослужащие, несущие вахту на сигнальных мостиках и других открытых площадках, обеспечены тёплым и непромокаемым обмундированием и средствами спасения на воде», — рассказали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что их спасательный буксир помог катеру с рыбаками, который терпел бедствие в Японском море.