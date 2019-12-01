Буксир Тихоокеанского флота спас рыбаков в Японском море

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Пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что их спасательный буксир помог катеру с рыбаками, который терпел бедствие в Японском море.
Буксир Тихоокеанского флота спас рыбаков в Японском море
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Оперативная служба Тихоокеанского флота получила оповещение от регионального морского спасательно-координационного центра во Владивостоке том, что в Японском море терпит бедствие малое плавсредство с двумя рыбаками на борту. О возникших проблемах последние смогли сообщить спасателям, используя маломощную радиостанцию», — указывается в заявлении.

Отмечается, что было принято решение экстренно перенаправить в соответствующий район спасательный буксир МБ-92, который совершал переход из залива Анива во Владивосток. 

По данным агентства, пластиковая рыбацкая лодка с навесным мотором была обнаружена в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбаков подняли на буксир и оказали первую помощь.

В марте спасательные службы Санкт-Петербурга провели спецоперацию для оказания помощи 97 рыбакам, попавшим в шторм в Финском заливе.

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