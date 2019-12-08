В результате пожара в подмосковном Ступине погибли два человека

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Два человека стали жертвами пожара в бытовке в городском округе Ступино Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.
В результате пожара в подмосковном Ступине погибли два человека
  • РИА Новости

«После тушения пожара в строительной бытовке в деревне Ловцово обнаружены тела двух погибших», — сказал представитель ведомства.

Уточняется, что площадь пожара составила 15 кв. м. Данные об обстоятельствах пожара не приводятся.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице на площади 1050 кв. м. 

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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