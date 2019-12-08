Гол Роналду не спас «Ювентус» от поражения в матче с «Лацио»

В матче 15-го тура Серии А римский «Лацио» одержал победу над туринским «Ювентусом».

Встреча, проходившая на «Стадио Олимпико» в Риме, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Луис Фелипе, Сергей Милинкович-Савич и Фелипе Кайседо. Единственный мяч «Ювентуса» на счету Криштиану Роналду.

На 69-й минуте с поля был удалён игрок гостей Хуан Куадрадо. На 79-й футболист «Лацио» Чиро Иммобиле не реализовал пенальти.

«Ювентус» остался на второй строчке. «Лацио» идёт третьим, но римлянам удалось сократить отставание от туринцев до трёх очков.

Ранее сообщалось, что «Интер» прервал серию из пяти побед в чемпионате Италии, сыграв вничью с «Ромой».