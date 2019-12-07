В Астрахани при хлопке газового баллона пострадали четыре подростка
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- РИА Новости
«В 20:40 (19:40 мск) поступило сообщение о том, что на улице Энергетической в районе дома номер 19/2 произошёл хлопок газобаллонного оборудования в автомобиле без последующего горения», — сообщил представитель ведомства.
Отмечается, что в автомобиле находились двое подростков 2002 года рождения, один 2003 и один 2004 годов рождения.
По его словам они были госпитализированы «с ожогами рук и лица».
Ранее сообщалось, что в четырёхэтажном жилом доме в Тюмени произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента погиб один человек, ещё трое пострадали.