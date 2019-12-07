В Тюмени при хлопке газа погиб один человек

В четырёхэтажном жилом доме в Тюмени произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента погиб один человек, ещё трое пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате хлопка газовоздушной смеси на первом этаже четырёхэтажного жилого дома на улице Павла Шарова пострадали четыре человека, из них один погиб», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать в 16:03 мск.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

3 декабря в посёлке Яковлево в результате хлопка бытового газа оказались разрушены четыре этажа жилого дома. Один человек погиб, шестеро пострадали.