В Тюмени при хлопке газа погиб один человек
- © vk.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В результате хлопка газовоздушной смеси на первом этаже четырёхэтажного жилого дома на улице Павла Шарова пострадали четыре человека, из них один погиб», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать в 16:03 мск.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
3 декабря в посёлке Яковлево в результате хлопка бытового газа оказались разрушены четыре этажа жилого дома. Один человек погиб, шестеро пострадали.