В Тюмени при хлопке газа погиб один человек

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В четырёхэтажном жилом доме в Тюмени произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента погиб один человек, ещё трое пострадали.
В Тюмени при хлопке газа погиб один человек
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате хлопка газовоздушной смеси на первом этаже четырёхэтажного жилого дома на улице Павла Шарова пострадали четыре человека, из них один погиб», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать в 16:03 мск.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

3 декабря в посёлке Яковлево в результате хлопка бытового газа оказались разрушены четыре этажа жилого домаОдин человек погиб, шестеро пострадали.

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