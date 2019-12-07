Скончалась сопровождавшая детей в Нижнем Новгороде учительница

В Нижнем Новгороде скончалась сбитая автомобилем учительница, которая вела группу школьников в театр. Об этом сообщили в администрации города. Там добавили, что десять детей в настоящее время находятся в больнице, «одного ребёнка оперируют, у других ушибы и сотрясения».

«Только что нам сообщили, что умерла одна из учительниц, которая сопровождала детей в театр. Ещё одна учительница ранена», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Также сообщается, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов прибыл на место происшествия.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре.