Скончалась сопровождавшая детей в Нижнем Новгороде учительница

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RT
В Нижнем Новгороде скончалась сбитая автомобилем учительница, которая вела группу школьников в театр. Об этом сообщили в администрации города. Там добавили, что десять детей в настоящее время находятся в больнице, «одного ребёнка оперируют, у других ушибы и сотрясения».
Скончалась сопровождавшая детей в Нижнем Новгороде учительница
  • © ГУ МЧС России по Нижегородской области

«Только что нам сообщили, что умерла одна из учительниц, которая сопровождала детей в театр. Ещё одна учительница ранена», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Также сообщается, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов прибыл на место происшествия. 

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре.

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