После аварии в Нижнем Новгороде госпитализированы десять детей

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Пострадавшими в Нижнем Новгороде пешеходами оказались школьники, которые группой шли в театр. Как сообщили в ГИБДД, всего в группе было 11 несовершеннолетних и двое взрослых.
После аварии в Нижнем Новгороде госпитализированы десять детей
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию.

«Пострадавшие пешеходы — несовершеннолетние, девятый класс, двигались организованной группой в театр (11 несовершеннолетних и двое взрослых)», — отметили в ведомстве.

В МВД уточнили, что в результате аварии госпитализированы десять детей и двое взрослых.

«По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся ещё с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов. Десять детей и двое взрослых госпитализированы, одному ребёнку помощь оказали на месте и отпустили», — рассказали агентству.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде столкнулись несколько автомобилей. После ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре. Всех пострадавших госпитализировали.

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