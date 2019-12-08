СК возбудил дело после гибели человека из-за хлопка газа в Тюмени

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Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту гибели человека в результате хлопка бытового газа.
СК возбудил дело после гибели человека из-за хлопка газа в Тюмени
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)».

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК проводят на месте происшествия следственные действия.

Ранее сообщалось, что в четырёхэтажном жилом доме в Тюмени произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента погиб один человек, ещё трое пострадали.

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