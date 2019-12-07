СК просит арестовать Полонкоева по делу об убийстве Эльджаркиева

Следствие просит арестовать руководителя организованной преступной группы Хасана Полонкоева, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

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Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Хасану Полонкоеву», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Также СК просит арестовать родственника подозреваемого — Аслана Полонкоева. Ранее СК предъявил обвинение в посягательстве на убийство сотрудника правоохранительных органов Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву.