СК просит арестовать Полонкоева по делу об убийстве Эльджаркиева

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Следствие просит арестовать руководителя организованной преступной группы Хасана Полонкоева, членов которой подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
СК просит арестовать Полонкоева по делу об убийстве Эльджаркиева
  • © СК РФ

Ходатайство поступило в Басманный суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Хасану Полонкоеву», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Также СК просит арестовать родственника подозреваемого — Аслана Полонкоева.

Ранее СК предъявил обвинение в посягательстве на убийство сотрудника правоохранительных органов Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву.

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