Три водителя погибли в ДТП во Владимирской области

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Три водителя погибли при столкновении четырёх автомобилей во Владимирской области, сообщили в региональном главке МВД России.
Три водителя погибли в ДТП во Владимирской области
  • РИА Новости

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и автомобилем ВАЗ. После этого с автомобилем ВАЗ совершил столкновение автомобиль УАЗ, который двигался в попутном направлении», — цитирует сотрудника полиции РИА Новости.

Водитель автомобиля УАЗ в результате столкновения не пострадал.

Авария произошла на автодороге Сенинские Дворики — Ковров — Шуя.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Ленинградской области возбудили дело после ДТП с двумя погибшими.

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