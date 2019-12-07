Три водителя погибли в ДТП во Владимирской области

Три водителя погибли при столкновении четырёх автомобилей во Владимирской области, сообщили в региональном главке МВД России.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и автомобилем ВАЗ. После этого с автомобилем ВАЗ совершил столкновение автомобиль УАЗ, который двигался в попутном направлении», — цитирует сотрудника полиции РИА Новости.

Водитель автомобиля УАЗ в результате столкновения не пострадал.

Авария произошла на автодороге Сенинские Дворики — Ковров — Шуя.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Ленинградской области возбудили дело после ДТП с двумя погибшими.