В Ленобласти завели дело по факту ДТП с двумя погибшими

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В Ленинградской области завели уголовное дело по факту смертельного ДТП, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
В Ленобласти завели дело по факту ДТП с двумя погибшими
  • РИА Новости

По имеющимся данным, рано утром в пятницу, 6 декабря, на 386-м километре трассы Вологда — Тихвин в Бокситогорском районе автомобиль Toyota вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21101.

Водитель и пассажир отечественной машины скончались на месте. Ещё двое пассажиров этого же автомобиля госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Водитель Toyota скрылся, бросив свою машину. Предполагаемого виновника ДТП ищут.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в ДТП погиб один человек, четыре пострадали.

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