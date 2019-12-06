В Ленобласти завели дело по факту ДТП с двумя погибшими
- РИА Новости
По имеющимся данным, рано утром в пятницу, 6 декабря, на 386-м километре трассы Вологда — Тихвин в Бокситогорском районе автомобиль Toyota вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21101.
Водитель и пассажир отечественной машины скончались на месте. Ещё двое пассажиров этого же автомобиля госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Водитель Toyota скрылся, бросив свою машину. Предполагаемого виновника ДТП ищут.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в ДТП погиб один человек, четыре пострадали.