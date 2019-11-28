В Калининградской области в ДТП погиб один человек, четыре пострадали

В Калининградской области проводят проверку по факту ДТП, в результате которого погиб один человек, ещё четверо пострадали, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла на 22-м километре трассы Черняховск — Озёрск.

По имеющимся данным, водитель Audi 80 превысил скорость и выехал на встречную полосу, где не справился с управлением и врезался в «Газель Next».

Мужчина, находившийся за рулём легкового автомобиля, скончался на месте. Водитель и трое пассажиров «газели» госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН рассказал о возможных мерах по сокращению количества ДТП.