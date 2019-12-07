В ГИБДД выявили алкоголь в крови въехавшего в вестибюль МЦК водителя

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Водитель автомобиля, въехавшего в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК), в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
В ГИБДД выявили алкоголь в крови въехавшего в вестибюль МЦК водителя
  • АГН «Москва»

«Сейчас сотрудники ГИБДД завершили процедуру медицинского освидетельствования, которая подтвердила, что в момент автоаварии шофёр автомобиля, въехавшего в вестибюль находился в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует представителя инспекции ТАСС.

Уточняется, что трое погибших в результате ДТП — пешеходы.

Ранее сообщалось, что трое погибли и двое пострадали при въезде автомобиля в вестибюль станции МЦК на севере Москвы.

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