В ГИБДД выявили алкоголь в крови въехавшего в вестибюль МЦК водителя
- АГН «Москва»
«Сейчас сотрудники ГИБДД завершили процедуру медицинского освидетельствования, которая подтвердила, что в момент автоаварии шофёр автомобиля, въехавшего в вестибюль находился в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует представителя инспекции ТАСС.
Уточняется, что трое погибших в результате ДТП — пешеходы.
Ранее сообщалось, что трое погибли и двое пострадали при въезде автомобиля в вестибюль станции МЦК на севере Москвы.