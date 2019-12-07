Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.

«Суд постановил: в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Стрельникова Ивана Владимировича отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует РИА Новости судью.

Суд объяснил такое решение тем, что ранее предприниматель не привлекался к ответственности, у него есть постоянное место жительства и два малолетних ребёнка.

Ранее власти Забайкалья сообщили о начале выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе.

Авария произошла 1 декабря. По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что точные обстоятельства аварии можно будет установить только после завершения специальных автомобильно-технических экспертиз.