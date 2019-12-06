В Петербурге получили более 1,5 тысячи предложений об изменении генплана города

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга закрыл приём предложений об изменении генерального плана города, сообщает kp.ru.

«Всего получили более 1,5 тыс. предложений. Их рассмотрят, потом составят проект генплана. Затем документ пройдёт согласование с федеральными министерствами, исполнительными властями Петербурга», — заявили в комитете.

Третьим этапом станут публичные слушания. Затем документ должен быть утверждён городским парламентом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге представили проект нового генплана развития города до 2035 года.