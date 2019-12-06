В Феодосии выделили землю для установки стелы «Город воинской славы»
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«По итогам общественных слушаний победил проект установки стелы в сквере «Доброму Гению». Сессией городского совета общественные слушания были приняты. Мы сейчас оформили землю и находимся в процессе проектирования», — заявил он.
По его словам, в начале 2020 года планируется получить положительное заключение по проекту.
Феодосия получила звание «Город воинской славы» в 2015 году.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму перезахоронили останки 30 бойцов Красной армии, погибших в 1942 году в боях под Феодосией.