В Феодосии выделили землю для установки стелы «Город воинской славы»

В Феодосии завершили процесс оформления земельного участка для установки стелы «Город воинской славы», сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу городской администрации Сергея Бовтуненко.

«По итогам общественных слушаний победил проект установки стелы в сквере «Доброму Гению». Сессией городского совета общественные слушания были приняты. Мы сейчас оформили землю и находимся в процессе проектирования», — заявил он.

По его словам, в начале 2020 года планируется получить положительное заключение по проекту.

Феодосия получила звание «Город воинской славы» в 2015 году.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму перезахоронили останки 30 бойцов Красной армии, погибших в 1942 году в боях под Феодосией.