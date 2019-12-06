В аэропорту Симферополь рассказали о ходе строительства новой взлётно-посадочной полосы

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На участке новой взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Симферополь уложили финишный слой бетонного покрытия, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
В аэропорту Симферополь рассказали о ходе строительства новой взлётно-посадочной полосы
  • РИА Новости

Полоса будет оснащена современным аэронавигационным и светосигнальным оборудованием, что позволит принимать самолёты практически в любую погоду.

Кроме того, там появятся новые командно-диспетчерский пункт, рулёжные дорожки, аварийно-спасательная станция, система видеонаблюдения и сигнализации.

Новое покрытие сделано на участке общей площадью 80,3 тыс. кв. м, то есть объём работ выполнен более чем наполовину.

Ранее URA.RU сообщало, что Главгосэкспертиза России одобрила смету реконструкции взлётно-посадочной полосы в тюменском аэропорту Рощино.

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