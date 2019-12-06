В аэропорту Симферополь рассказали о ходе строительства новой взлётно-посадочной полосы
- РИА Новости
Полоса будет оснащена современным аэронавигационным и светосигнальным оборудованием, что позволит принимать самолёты практически в любую погоду.
Кроме того, там появятся новые командно-диспетчерский пункт, рулёжные дорожки, аварийно-спасательная станция, система видеонаблюдения и сигнализации.
Новое покрытие сделано на участке общей площадью 80,3 тыс. кв. м, то есть объём работ выполнен более чем наполовину.
Ранее URA.RU сообщало, что Главгосэкспертиза России одобрила смету реконструкции взлётно-посадочной полосы в тюменском аэропорту Рощино.