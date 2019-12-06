В пяти регионах России открыли приём заявок на обучение цифровым профессиям

В Татарстане, Башкирии, Якутии, Ростовской и Тульской областях открыли приём заявок на бесплатное обучение по профессиям, связанным с цифровыми технологиями. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал «Будущее России. Национальные проекты».

В пилотном проекте смогут принять участие 5 тыс. человек — по тысяче из каждого региона.

Обучение запланировано по направлениям «Искусственный интеллект», «Программирование и создание IT-продуктов», «Промышленный дизайн и 3D-моделирование», «Кибербезопасность и защита данных», «Интернет вещей и промышленный интернет», «Большие данные», «Распределённые и облачные вычисления», «Технологии управления свойствами биологических объектов».

Кандидатам необходимо пройти онлайн-тестирование. Направление можно выбрать самостоятельно, по итогам теста или с помощью эксперта.

Ранее первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Валентин Шурчанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, как предотвратить цифровую безработицу.