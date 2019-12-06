В Крыму перед судом предстанет врач по делу о смерти пациента
- РИА Новости
По версии следователей, при поступлении мужчины с диагнозом «острая кишечная непроходимость» в стационар врач неверно выбрал метод лечения и несвоевременно определил показание к экстренному оперативному вмешательству. В результате пациент скончался в реанимации.
Дело направлено в суд. Медику грозит лишение свободы до трёх лет.
Ранее «Известия» передавали, что Росздравнадзор решил проверить сообщения об отказе врачей больницы принять пациентку с отёком лёгких в Тюменской области.