В Москве запустят 16 новых автобусных маршрутов в 2020 году
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Речь идёт о юге, юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе столицы, а также о территории ТиНАО.
«В 2020 году мы определим частные компании-перевозчики, которые станут обслуживать эти маршруты. До конца следующего года автобусы начнут работать на новых направлениях, это улучшит транспортную доступность различных социальных объектов для полутора миллионов человек», — цитирует заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства.
Всего по новым маршрутам станут курсировать 107 автобусов.
В июле телеканал «360» сообщал, что около 10 млн поездок совершено на новых маршрутах Мострансавто с начала года.