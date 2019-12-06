В Москве запустят 16 новых автобусных маршрутов в 2020 году

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В Москве запустят 16 новых автобусных маршрутов в 2020 году. Они будут следовать к станциям Московского метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, сообщают «Аргументы и факты».
В Москве запустят 16 новых автобусных маршрутов в 2020 году
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Речь идёт о юге, юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе столицы, а также о территории ТиНАО.

«В 2020 году мы определим частные компании-перевозчики, которые станут обслуживать эти маршруты. До конца следующего года автобусы начнут работать на новых направлениях, это улучшит транспортную доступность различных социальных объектов для полутора миллионов человек», — цитирует заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

Всего по новым маршрутам станут курсировать 107 автобусов.

В июле телеканал «360» сообщал, что около 10 млн поездок совершено на новых маршрутах Мострансавто с начала года.

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