Около 10 млн поездок совершено на новых маршрутах Мострансавто с начала года

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Около 10 млн поездок совершено на новых маршрутах Мострансавто с начала 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Около 10 млн поездок совершено на новых маршрутах Мострансавто с начала года
  • © Руслан Кривобоков
  • РИА Новости

Компания начала обслуживать ещё 74 муниципальных и межмуниципальных маршрута по регулируемым тарифам и с действующими льготами.

Они проходят в Дмитрове, Домодедове, Ивантеевке, Коломне, Мытищах, Одинцове, Подольске, Серпухове, Химках и других населённых пунктах.

Их обслуживают более 150 автобусов. В ежедневном режиме новыми маршрутами пользуются более 55 тыс. человек.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что московские электробусы перевезли более шести миллионов пассажиров с сентября 2018 года.

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