В России появилось звание «Заслуженный географ России»

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении почётного звания «Заслуженный географ России». Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В России появилось звание «Заслуженный географ России»
  • РИА Новости

Как отмечается в документе, звание присваивается высокопрофессиональным специалистам в области географии за личные заслуги в совершении географических открытий, проведении научных экспедиций и исследований, в результате которых получены новые и исключительно важные сведения в области географии.

Кроме того, заслуженным географом России можно стать за выполнение работ по созданию географических каталогов, атласов, научно-популярных изданий, справочников, в том числе на языках народов России.

В положении о присвоении поясняется, что звание будет присваиваться при наличии 20 лет профессионального стажа, а также отраслевых наград (поощрений) федеральных, региональных властей или Русского географического общества.

В мае Путин поручил правительству установить 18 августа День географа

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить