В Оренбуржье по делу о присвоении предстанут перед судом бывший главврач и его заместитель

Перед судом предстанут бывший главврач, его заместитель и заведующий хозяйством Оренбургского городского клинического противотуберкулезного диспансера, обвиняемые в присвоении более 6 млн рублей, сообщает RIA56.

О завершении расследования уголовного дела заявили в областном СУ СК России.

По данным следователей, сотрудники медучреждения с 2012 по 2019 год трудоустроили 12 «мёртвых душ». Персонал существовал только на бумаге, и заработную плату за них получали создатели преступной схемы.

Экс-сотрудники обвиняются в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения и служебном подлоге.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области экс-главврач обвиняется в хищении 23 млн рублей.