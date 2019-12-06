В Петербурге открылся Международный молодёжный форум
- ©gov.spb.ru
Форум объединит усилия лидеров молодёжных сообществ, экспертов, бизнесменов, блогеров и представителей органов власти для разработки решений проблем молодого поколения, развития современных технологий работы с молодёжью.
В рамках мероприятия запланировано проведение лекций, мастер-классов, дебатов и презентаций.
Ранее НСН сообщала, что заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Павел Сорокин провёл мастер-класс для молодых политиков из 60 регионов и четырёх стран.