Сахалин и Курилы приняли более 300 тысяч туристов в 2019 году

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Сахалин и Курильские острова приняли более 300 тыс. туристов в 2019 году, сообщает kp.ru.
Сахалин и Курилы приняли более 300 тысяч туристов в 2019 году
  • РИА Новости

За последние три года турпоток показывает рост — в среднем на 10% в год. За 2019-й Сахалинская область заработала на туристических услугах более 2,3 млрд рублей.

«В этом году было принято много важных решений, которые будут способствовать дальнейшему развитию туризма. Так, на Восточном экономическом форуме губернатор подписал соглашение о реализации крупных проектов в этой сфере», — заявил в рамках «Дальневосточной недели туризма» заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев.

Со своей стороны, губернатор Валерий Лимаренко выразил мнение, что основные задачи туристической отрасли Сахалина и Курил на данный момент — это создание соответствующей инфраструктуры, её доступность и качество сервиса.

В январе «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде заявили о росте популярности города как туристического направления в Новый год.

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