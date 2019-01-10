В Калининграде заявили о росте популярности города как туристического направления в Новый год
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Больше всего туристов прилетели из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Екатеринбурга и Казани.
Число продаж авиабилетов туда-обратно с вылетом из Калининграда в российские города увеличилось на 26%.
Самыми популярными направлениями вылета из Калининграда названы Петербург, Берлин, Москва, Казань и Бангкок.
Ранее Newinform сообщал, что названы самые популярные среди туристов города России.