В Калининграде заявили о росте популярности города как туристического направления в Новый год

В новогодние праздники количество забронированных авиабилетов из российских городов в Калининград выросло на 11% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на интернет-сервис для путешественников.

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Больше всего туристов прилетели из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Екатеринбурга и Казани. Число продаж авиабилетов туда-обратно с вылетом из Калининграда в российские города увеличилось на 26%. Самыми популярными направлениями вылета из Калининграда названы Петербург, Берлин, Москва, Казань и Бангкок. Ранее Newinform сообщал, что названы самые популярные среди туристов города России.