В Калининграде заявили о росте популярности города как туристического направления в Новый год

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В новогодние праздники количество забронированных авиабилетов из российских городов в Калининград выросло на 11% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на интернет-сервис для путешественников.
В Калининграде заявили о росте популярности города как туристического направления в Новый год
  • © Игорь Зарембо / РИА Новости

Больше всего туристов прилетели из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Екатеринбурга и Казани.

Число продаж авиабилетов туда-обратно с вылетом из Калининграда в российские города увеличилось на 26%.

Самыми популярными направлениями вылета из Калининграда названы Петербург, Берлин, Москва, Казань и Бангкок.

Ранее Newinform сообщал, что названы самые популярные среди туристов города России.

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