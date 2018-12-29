Названы самые популярные среди туристов города России

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Стали известны города России, которые пользовались наибольшей популярностью среди туристов в 2018 году. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Турстат».
Названы самые популярные среди туристов города России
  • РИА Новости

Первое место занимает Москва, в которой побывали 23,5 млн человек.

На второй строчке — Санкт-Петербург (8,5 млн), на третьей — Сочи (более 6 млн).

В топ-5 также попали Казань и Владивосток.

Наиболее популярным регионом признан Краснодарский край, который посетили 16,8 млн человек, передаёт Newinform.

Московская область занимает вторую позицию (15 млн), Крым — третью (6,7 млн).

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали о главных зарубежных направлениях у российских туристов в 2018 году.

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