Названы самые популярные среди туристов города России
- РИА Новости
Первое место занимает Москва, в которой побывали 23,5 млн человек.
На второй строчке — Санкт-Петербург (8,5 млн), на третьей — Сочи (более 6 млн).
В топ-5 также попали Казань и Владивосток.
Наиболее популярным регионом признан Краснодарский край, который посетили 16,8 млн человек, передаёт Newinform.
Московская область занимает вторую позицию (15 млн), Крым — третью (6,7 млн).
Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали о главных зарубежных направлениях у российских туристов в 2018 году.