Названы самые популярные среди туристов города России

Стали известны города России, которые пользовались наибольшей популярностью среди туристов в 2018 году. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Турстат».

Первое место занимает Москва, в которой побывали 23,5 млн человек.

На второй строчке — Санкт-Петербург (8,5 млн), на третьей — Сочи (более 6 млн).

В топ-5 также попали Казань и Владивосток.

Наиболее популярным регионом признан Краснодарский край, который посетили 16,8 млн человек, передаёт Newinform.

Московская область занимает вторую позицию (15 млн), Крым — третью (6,7 млн).

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали о главных зарубежных направлениях у российских туристов в 2018 году.