В Татарстане прошёл мастер-класс для молодых политиков

Заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Павел Сорокин провёл мастер-класс для молодых политиков из 60 регионов и четырёх стран, сообщает НСН.

В рамках мастер-класса он рассказал о разработке и реализации информационной политики в условиях избирательной кампании регионального уровня.

«Мы говорили открыто, используя примеры из нашей практики работы на избирательных кампаниях в различных регионах, рассматривали конкретные кейсы, примеры агитационной и пропагандистской деятельности. Очень важно, что в аудитории молодых политиков активно звучали вопросы про работу с большими данными, таргетинг, блокчейн в избирательных кампаниях», — отметил Сорокин.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль высоких технологий при профессиональном самоопределении молодёжи.