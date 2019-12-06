В Татарстане прошёл мастер-класс для молодых политиков

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Заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Павел Сорокин провёл мастер-класс для молодых политиков из 60 регионов и четырёх стран, сообщает НСН.
В Татарстане прошёл мастер-класс для молодых политиков
  • РИА Новости

В рамках мастер-класса он рассказал о разработке и реализации информационной политики в условиях избирательной кампании регионального уровня.

«Мы говорили открыто, используя примеры из нашей практики работы на избирательных кампаниях в различных регионах, рассматривали конкретные кейсы, примеры агитационной и пропагандистской деятельности. Очень важно, что в аудитории молодых политиков активно звучали вопросы про работу с большими данными, таргетинг, блокчейн в избирательных кампаниях», — отметил Сорокин.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль высоких технологий при профессиональном самоопределении молодёжи. 

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