В Омске восстановили советскую технику времён Великой Отечественной войны

Специалисты Омского завода транспортного машиностроения восстановили советскую технику периода Великой Отечественной войны — тяжёлый танк ИС-2 («Иосиф Сталин») и тяжёлую самоходно-артиллерийскую установку ИСУ-152, сообщает телеканал «Звезда».

«Несмотря на то что на технике имелись небольшие боевые повреждения, корпус хорошо сохранился. Задачу по ремонту и восстановлению осложнило ещё и то, что на башнях отсутствовали пушки. Восстанавливали их по старым фотографиям», — рассказали в пресс-службе АО «НПК «Уралвагонзавод».

Специалисты завода провели сварочные и жестяные работы, зачистили и покрасили корпус, а также восстановили недостающие части и поставили машины на гусеницы.

Работы завершили к 80-летию Омского автобронетанкового инженерного института. Отреставрированные машины будут установлены на танковой аллее учреждения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области почтили память героев Великой Отечественной войны.