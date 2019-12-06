В Омске восстановили советскую технику времён Великой Отечественной войны
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«Несмотря на то что на технике имелись небольшие боевые повреждения, корпус хорошо сохранился. Задачу по ремонту и восстановлению осложнило ещё и то, что на башнях отсутствовали пушки. Восстанавливали их по старым фотографиям», — рассказали в пресс-службе АО «НПК «Уралвагонзавод».
Специалисты завода провели сварочные и жестяные работы, зачистили и покрасили корпус, а также восстановили недостающие части и поставили машины на гусеницы.
Работы завершили к 80-летию Омского автобронетанкового инженерного института. Отреставрированные машины будут установлены на танковой аллее учреждения.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области почтили память героев Великой Отечественной войны.