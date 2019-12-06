В Омске восстановили советскую технику времён Великой Отечественной войны

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Специалисты Омского завода транспортного машиностроения восстановили советскую технику периода Великой Отечественной войны — тяжёлый танк ИС-2 («Иосиф Сталин») и тяжёлую самоходно-артиллерийскую установку ИСУ-152, сообщает телеканал «Звезда».
В Омске восстановили советскую технику времён Великой Отечественной войны
  • © transmash-omsk.ru

«Несмотря на то что на технике имелись небольшие боевые повреждения, корпус хорошо сохранился. Задачу по ремонту и восстановлению осложнило ещё и то, что на башнях отсутствовали пушки. Восстанавливали их по старым фотографиям», — рассказали в пресс-службе АО «НПК «Уралвагонзавод».

Специалисты завода провели сварочные и жестяные работы, зачистили и покрасили корпус, а также восстановили недостающие части и поставили машины на гусеницы.

Работы завершили к 80-летию Омского автобронетанкового инженерного института. Отреставрированные машины будут установлены на танковой аллее учреждения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области почтили память героев Великой Отечественной войны.

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