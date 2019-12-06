Эксперт оценил слова главы Минэнерго о стабилизации топливного рынка

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Эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака о стабилизации российского топливного рынка.
Эксперт оценил слова главы Минэнерго о стабилизации топливного рынка
  • РИА Новости

Он подтвердил стабильность ситуации на рынке и добавил, что оптовые цены на топливо снизились до многомесячных минимумов.

«Отчасти этому действительно способствовал демпферный механизм компенсаций нефтяникам разницы внешних и внутренних расценок на топливо. Но, помимо этого, сложилась и благоприятная внешняя конъюнктура — цена нефти на мировых биржах уже достаточно давно закрепилась на отметке около $60 и не показывает серьёзных колебаний. Нет и былого ажиотажа вокруг российского топлива, что тоже было фактором давления на цены», — пояснил специалист.

Он также отметил, что россияне стали меньше покупать бензин и дизельное топливо, а страна существенно снизила экспорт топлива.

Ранее министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.

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