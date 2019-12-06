В Госдуме оценили идею правил идентификации авторов комментариев в СМИ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с ФАН прокомментировал инициативу введения новых правил идентификации авторов комментариев в СМИ.

«Давайте дождёмся, что скажут в Минкомсвязи. Но лично моё мнение — эта инициатива нежизнеспособна. Ведь далеко не все российские интернет-пользователи зарегистрированы на портале Госуслуг. И далеко не все интернет-СМИ технически готовы работать в таком режиме», — отметил Сергей Боярский.

По его словам, полная деанонимизация пользователей — довольно спорный способ очистить интернет-пространство от недостоверной информации.

Ранее в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) выступили с инициативой ввести новые правила идентификации читателей, которые оставляют свои комментарии под материалами интернет-СМИ.