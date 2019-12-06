Интернет-омбудсмен прокомментировал законопроект о предустановке российского софта на гаджеты

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН прокомментировал законопроект о предустановке на различные гаджеты мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями.
Интернет-омбудсмен прокомментировал законопроект о предустановке российского софта на гаджеты
  • Pixabay

«На мой взгляд, разумнее было бы сделать законодательную инициативу именно в классе категорийности программного обеспечения, которое должно иметь альтернативу на устройствах, продающихся на территории России. С возможностью кастомизированного изменения программ обеспечения самим пользователем», — заявил он.

В таком случае, пояснил Мариничев, государство могло бы задавать категории ПО, которые должны быть с российской альтернативой, например, поисковик, почта, мессенджер. Производитель, со своей стороны, сам бы находил компанию из России и договаривался с ней.

Как считает интернет-омбудсмен, здесь бы однозначно работала конкурентная среда.

В конце октября первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Nation News заявил о необходимости создания условий для развития российских IT-компаний.

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