В Минздраве сообщили о снижении общей заболеваемости детей до 14 лет

В Минздраве заявили о снижении на 9% общей заболеваемости детей до 14 лет в России с 2009 по 2018 год, передаёт «Парламентская газета» со ссылкой на сайт Минздрава.

«Общая заболеваемость детей (то есть общее число болезней, которыми они заболевали в пересчёте на 100 тыс. детей соответствующего возраста) с 2000 по 2009 нарастала, а за период с 2009 по 2018 год, напротив, снизилась на 9%», — сообщили в ведомстве.

В том числе количество случаев некоторых инфекционных и паразитных заболеваний снизилось более чем на 30%. В Министерстве отметили, что это может быть связано с развитием вакцинации: за прошедшие 20 лет был расширен национальный календарь профилактических прививок и введены новые вакцины.

По данным Министерства, количество болезней нервной системы с 2011 года снизилось на 18%, болезней мочеполовой системы с 2008 года — на 16%, врожденных аномалий развития с 2011 года — на 16%. Болезни, связанные с органами дыхания (респираторные заболевания, фарингиты, бронхиты), с 2009 года снизились на 2%.

В то же время в Минздраве отметили увеличение количества у детей новообразований, из которых 3—3,5% злокачественные. Кроме того, у подростков в возрасте 15—17 лет выросла частота глазных болезней.

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