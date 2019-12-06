В Подмосковье полиция задержала подозреваемых в торговле поддельными запчастями

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В подмосковном Королёве полиция задержала двоих подозреваемых в нелегальном сбыте автозапчастей и моторных масел, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
В Подмосковье полиция задержала подозреваемых в торговле поддельными запчастями
  • РИА Новости

По словам официального представителя Министерства внутренних дел России Ирины Волк, в складских и офисных помещениях города Королёва полицейские обнаружили контрафактные автозапчасти и более 30 литров поддельного моторного масла. Злоумышленники продавали товары через интернет-магазины.

Во время обыска офисов и складов правоохранители изъяли компьютеры, документы и иные предметы, которые могут иметь доказательное значение в деле.

В пресс-службе МВД отметили, что в отношении подозреваемых в сбыте контрафактных товаров возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Сочи задержали и впоследствии арестовали троих жителей Татарстана, которые подозреваются в изготовлении и распространении наркотиков.

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